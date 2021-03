Nach Temperaturen von um die 20 Grad vor zwei Wochen zeigt sich am Wochenende der März wieder frostig. Ab heute Nachmittag soll es erst einmal regnen.

Angaben des Deutschen Wetterdienstes zufolge sind am Abend neben schauerartigen Regenfällen auch Gewitter möglich. Allerdings ist es zwischen 8 und 15 Grad noch nicht so kalt.

Gebietsweise Straßenglätte

In der Nacht zum Freitag ändert sich das allerdings, dann ist im Norden des Landes auch Schnee möglich. Die Temperaturen sinken auf vier Grad in der Vorderpfalz und auf bis minus zwei Grad in der Eifel und im Hochwald. Gebietsweise kann es glatt werden.

Am Freitag schauert es örtlich weiter, im Tiefland ist auch Schnee möglich. Im Tagesverlauf kann sich aber auch mal die Sonne zeigen. Die Höchstwerte liegen zwischen drei und acht Grad. In der Nacht zum Samstag wird es vereinzelt neblig und streckenweise glatt. Verbreitet muss mit Frost gerechnet werden bei Tiefstwerten zwischen minus zwei Grad am Rhein und minus acht Grad in den Tallagen des Berglandes.