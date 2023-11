In den kommenden Tagen wird es deutlich kälter in Rheinland-Pfalz, besonders nachts. Nicht nur Regenschauer, sondern auch Schneefälle sind vorhergesagt. Vorsicht: Es kann glatt werden.

Es wird richtig kalt in Rheinland-Pfalz. Aus dem Norden zieht eine Kaltfront über das Land und bringt in den kommenden Nächten frostige Temperaturen mit sich. In der Nacht zum Samstag fällt das Thermometer auf bis zu minus drei Grad ab.

Vorsicht vor glatten Fahrbahnen

Der Freitag ist vor allem nass in Rheinland-Pfalz. In den höher gelegenen Gebieten schneit es auch. Die Sonne lässt sich nicht blicken. Am Mittag steigen die Temperaturen auf maximal zehn Grad Celsius an, bevor es nachmittags wieder bergab geht. In der Nacht zum Samstag kühlt es dann weiter ab. Die Nässe droht dann zu gefrieren, und es kann an einigen Orten Glätte auf den Straßen geben.

Zu Regen und Kälte kommt starker Wind

Der Deutsche Wetterdienst warnt in der Nacht zudem vor stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h. Im offenen Gelände kann es noch kräftigeren Wind geben. Am Wochenende sinken die Temperaturen dann weiter auf zwei bis vier Grad, am Rhein und an der Mosel auf bis zu sechs Grad.