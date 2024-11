Erster Schnee in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist der erste Schnee gefallen. Zwischen Bruchweiler (Landkreis Birkenfeld) und Hinzerath (Landkreis Bernkastel-Wittlich) sind Straßen und Bäume in Weiß gehüllt. Auch auf dem Erbeskopf im Hunsrück lag am Mittwochmorgen der erste Schnee. Im Bergland oberhalb von 400 Metern ist laut Deutschem Wetterdienst am Mittwoch durchweg mit Schnee und Glätte zu rechnen. Die Straßenmeistereien haben dementsprechend Vorkehrungen getroffen.