Risse an Moselbrücke bremsen Verkehr aus

An der Mosel-Autobahnbrücke bei Winningen in der Nähe von Koblenz wurden Risse in Schweißnähten entdeckt. Jetzt müssen dort Autos langsamer fahren und für den Lkw-Verkehr gibt es teilweise heftige Einschränkungen. Ein besonders großes Problem haben Firmen, die von Schwertransporten abhängig sind.