In RLP sieben Windkraftanlagen im ersten Halbjahr genehmigt

Der Trend bei den Genehmigungen für Windkraftanlagen an Land war in Deutschland nach SWR-Recherchen im ersten Halbjahr rückläufig. Deutschlandweit wurden im ersten Halbjahr 311 neue Windkraftanlagen genehmigt. Das ist ein leichter Rückschritt gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 (321). Im Vergleich zu "starken" Windkraftjahren ist der Rückschritt sogar erheblich. 2014 (895) oder 2015 (699) wurden bis zu dreimal so viele Genehmigungen erteilt wie in diesem Jahr. Rheinland-Pfalz liegt mit sieben genehmigten Anlagen im hinteren Teil der Bundesländer. Die meisten Genehmigungen gab es in Nordrhein-Westfalen (79) und Schleswig-Holstein (61), die wenigsten in Bayern (4) und Sachsen (2).

Im vergangenen Jahr waren in Rheinland-Pfalz 16 Windenergieanlagen in Betrieb genommen worden, deutlich weniger als in den Jahren davor. Im Vertrag der Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz steht, dass die erneuerbare Energie aus Windkraft verdoppelt werden soll. Konkret heißt das: Jedes Jahr 500 Megawatt Leistung mehr - also etwa 100 neue Windräder.