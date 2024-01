Neue Windräder für den Windenergiepark Gau-Bickelheim

Der Windkraftausbau in RLP nimmt wieder Fahrt auf. Daten der Bundesnetzagentur zufolge wurden im vergangenen Jahr fast 90 Windkraftanlagen genehmigt. Das sind fast doppelt so viele wie im Vergleich zum Vorjahr. Doch um die Ziele der Landesregierung zu erreichen, braucht es noch mehr. So müssen etwa viele veraltete Anlagen durch neue ersetzt werden. So auch im Windenergiepark Gau-Bickelheim.