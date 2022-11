Was tun, wenn ein Wildschwein vors Auto läuft?

Um diese Jahreszeit passiert es häufig: Plötzlich steht ein Reh oder Wildschwein auf der Straße. Die Zahl der Wildunfälle in Rheinland-Pfalz hat in den letzten Jahren stetig zugenommen.

Zwischen Oktober und Dezember kracht es besonders auf Landstraßen häufig zwischen Blech und Tier. Warum ist das so, was kann man tun, um Wildunfälle zu vermeiden und was macht man, wenn es doch passiert ist?

Im Herbst sind Waldtiere zur Nahrungs- oder Partnersuche unterwegs. Dabei wechseln sie ihre Lebensräume und kreuzen Verkehrswege - ohne Vorwarnung. "Wildtiere kennen keine Verkehrsregeln, die kennen auch keine Zeitumstellung", so Torsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband. Die meisten Wildunfälle geschehen in den frühen Morgen- bzw. späten Abendstunden.

Nach der Umstellung auf die Winterzeit sind viele Autofahrerinnen und Autofahrer nicht mehr in der Dunkelheit, sondern in der Dämmerung unterwegs. Das ist aber auch genau die Zeit, in der das Wild aktiv ist. Die Rush Hour der Berufspendler fällt sozusagen auf die Rush Hour bei den Tieren.

Vor allem im November sind laut Jagdverband Wildschweine oft in ganzen Rotten auf Futtersuche, um sich Winterspeck anzufuttern. Außerdem beginnt die Paarungszeit der Schweine. Da überrascht es nicht, dass es derzeit gerade Meldungen über Unfälle mit Wildschweinen gibt.

"Als ob sich ein Nashorn auf die Motorhaube setzt"

Im November passieren ein Drittel aller Wildunfälle im Jahresverlauf mit Wildschweinen und Dammhirschen. Warum das für Autofahrer besonders gefährlich ist, beschreibt Torsten Reinwald mit einem anschaulichen Beispiel: "Wenn ein hundert Kilo schweres Wildschwein mit dem Auto kollidiert bei Tempo 60, dann ist das etwa so, als würde sich ein dreieinhalb Tonnen schweres Nashorn sehr unsanft auf die Motorhaube setzen."

Mehr als 24.500 Wildunfälle in Rheinland-Pfalz

Im vergangenen Jahr hat der Landesbetrieb Mobilität mehr als 24.500 Wildunfälle auf rheinland-pfälzischen Straßen gezählt. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Unfälle mit Wildtieren um mehr als sieben Prozent gestiegen.

Bundesweit kracht es im Schnitt etwa alle zwei bis zweieinhalb Minuten. Die Spanne liegt zwischen 220.000 und 250.000 Wildunfällen im Jahr, dabei sind nur Unfälle mit großen Tieren mitgezählt. Rehe führen die Statistik an, vor Wildschweinen. Die Dunkelziffer liegt vermutlich höher. Außerdem kommen auch viele kleinere Tiere unter die Räder: Hasen, Kaninchen, Füchse oder Dachse. Die meisten Wildunfälle werden auf Land- und Bundesstraßen gemeldet, wo schnell gefahren wird.

Wie lassen sich Wildunfälle vermeiden?

Um die Gefahr von Wildunfällen zu verringern, gibt es zahlreiche Ideen: Warnreflektoren oder Zäune sollen Tiere davon abhalten, auf die Straßen zu laufen. An besonders gefährlichen Stellen warnen Verkehrsschilder vor Wildwechsel. Aber am Ende hilft nur Vorsicht: Bei Nacht oder Dämmerung im Wald und an unübersichtlichen Feldrändern langsam fahren. Wenn man ein Tier auf der Straße oder am Wegrand sieht: Licht abblenden, hupen und bremsen. Mit etwas Glück verzieht sich das Tier wieder. Was man keinesfalls tun sollte: Ausweichen. Im Notfall lieber scharf bremsen, das Steuer festhalten und einen kontrollierten Aufprall riskieren. Das ist im Zweifel ungefährlicher, als bei einem Ausweichmanöver im Gegenverkehr oder an einem Baum zu landen.

Blaue Reflektoren sollen Wildtiere davon abhalten, auf die Straße zu laufen. SWR SWR -

Wenn es doch gekracht hat - Polizei und Jäger informieren

Wenn es doch passiert ist, muss man - neben der normalen Absicherung des Unfallorts - noch einiges beachten. Verletzte Tiere sollte man auf gar keinen Fall anfassen. Wenn ein Tier verletzt geflüchtet ist, sollte man die Polizei informieren. Die Beamten können den zuständigen Jäger kontaktieren. Das ist zum einen wichtig, damit der Wildunfall für die Versicherung bestätigt wird - aber auch im Sinne des Tierschutzes. Jäger können verletzte Tiere aufspüren, damit sie nicht lange leiden müssen.

Was passiert eigentlich mit toten Wildtieren?

Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) verenden pro Jahr etwa 5.600 Tiere auf rheinland-pfälzischen Straßen. Wenn Tiere außerorts, auf Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen getötet werden, ist der LBM auch für deren Beseitigung zuständig, das ist in etwa 70 Prozent der Fälle so. Innerhalb von Ortschaften liegt die Zuständigkeit bei der Kommune.

Auch ohne Wildunfall - tote Tiere melden

Wenn man keinen Wildunfall hatte, aber ein totes Tier auf oder an der Straße gefunden hat, sollte man das auch melden. Das geht per App sehr einfach - über das so genannte Tierfund-Kataster. Das Projekt haben 2011 der Landesjagdverband Schleswig-Holstein und die Universität Kiel ins Leben gerufen. 2016 hat der Deutsche Jagdverband es auf ganz Deutschland ausgeweitet. In Kiel werden die Daten gesammelt. Das Kataster ermöglicht eine bundesweit einheitliche und standortgenaue Erfassung von Wildunfällen. Die Daten sollen helfen, Wildunfallschwerpunkte zu ermitteln und diese langfristig zu entschärfen.