Wildschweine haben in den letzten Monaten auf dem Friedhof in Budenheim in Rheinhessen zahlreiche Gräber verwüstet - nun soll der Friedhof umzäunt werden.

Der Budenheimer Bürgermeister Hinz geht davon aus, dass die Wildschweine etwa 100 Gräber verwüstet haben. Diese Schäden seien für viele Betroffene sehr emotional gewesen. Schließlich hätten die Wildschweine die Totenruhe gestört. Damit das nicht noch einmal passieren kann, soll deshalb der Friedhof nun umzäunt werden. Laut Hinz könnte das bis zu 50.000 Euro kosten. Die Wildschweine waren nach Angaben des zuständigen Revierjagdmeisters auf dem Friedhof wohl auf Nahrungssuche - zum Beispiel nach Würmern oder Insekten. Wegen des Hochwassers am Rhein sind sie dabei offenbar bis in den Ort getrieben worden. Jetzt im Frühling würden die Wildschweine auch an anderen Orten wieder genug zu fressen finden.