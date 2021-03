Obwohl Amtsärzte gerade während der Corona-Pandemie gebraucht werden, fehlen sie in Rheinland-Pfalz in den Gesundheitsämtern. Doch wieso ist das so?

Ein wesentlicher Grund für den Amtsärztemangel ist nach Einschätzung von Ärzten und Verbandsvertretern das bundesweit relativ niedrige Gehalt von Amtsärzten. Harald Michels, Leiter des Trierer Gesundheitsamts, sagt: Ein Arzt im Krankenhaus verdiene brutto etwa 1.500 Euro im Monat mehr als ein Arzt im Gesundheitsamt. Das mache es allen Gesundheitsämtern seit Jahren schwer, Amtsärzte zu finden.

"Der Beruf des Amtsarztes ist einfach nicht attraktiv genug", sagt auch der Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Landkreistages und Landrat des Kreises Trier-Saarburg, Günther Schartz (CDU). "Die Vergütung ist zu niedrig für viele. Die Rahmenbedingungen sind sehr schwierig, gerade in ländlichen Landkreisen."

Landkreistag: Pauschale für Gesundheitsämter zu niedrig

In Rheinland-Pfalz gibt der Landkreistag auch dem Land eine Mitschuld an der offenbar schlechten Personallage der Ämter. Das Land ist für deren Finanzierung zuständig. Es zahle den Kreisen jährlich eine Pauschale. Diese sei seit Jahren zu niedrig, so der Geschäftsführende Direktor des Landkreistags, Burkhard Müller. Dadurch sei es oft gar nicht möglich, dringend benötigte Stellen zu schaffen. Im Zweifel würden die Kreise dann finanzieren, obwohl dafür das Land zuständig sei. Derzeit erhielten die Gesundheitsämter pro Einwohner 11,91 Euro im Jahr, dieser Betrag müsse auf rund 18 Euro erhöht werden, so Müller.

Zweifel, dass das Geld bei Ämtern ankommt

Eine Erhöhung der Pauschale soll es laut rheinland-pfälzischem Gesundheitsministerium nicht geben. Im Ministerium gibt es offenbar Zweifel, dass das Geld in den Ämtern auch in voller Höhe ankommt. Offen aussprechen will das niemand. Schriftlich heißt es: "Es ist im Interesse des Landes, dass die für die Unterstützung der Gesundheitsämter gezahlten Mittel auch dort ankommen."

Landkreistag: "Ungerechtfertigter Vorwurf"

Der Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Landkreistags, Güther Schartz, spricht von einem ungerechtfertigten Vorwurf. Dem SWR sagte Schartz, er fände es unanständig, dass das Land die gute Arbeit der Gesundheitsämter und der Kreise mit pauschalen Vorwürfen konterkariere. Die Landesregierung habe keine Belege für ihre Andeutungen. Die Landkreise dagegen könnten sehr wohl beweisen, dass das Geld des Landes für die Gesundheitsämter nicht ausreiche. Seiner Meinung nach versuche das Land, mit einer Schutzbehauptung der Diskussion über die Gesundheitsämter aus dem Weg zu gehen, so Schartz.

Das Ministerium verweist zudem darauf, dass es die Kreise unterstütze, langfristig neue Amtsärzte zu finden. Rheinland-Pfalz ist laut Ministerium das erste Bundesland, dass Medizin-Studienplätze für Studenten reserviert, die sich verpflichten, Amtsarzt zu werden. So könnten pro Jahr sechs bis sieben Studenten als künftige Amtsärzte gewonnen werden.

Kritik von der Opposition

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf, fordert die Landesregierung zu mehr Engagement auf. "Die Landesregierung darf nicht so tun, als ob sie bei dieser Debatte nur Zaungast ist - auch, wenn sie diesen Eindruck jetzt nach Kräften erwecken will", heißt es in einer Mitteilung. Mit der Kommunalisierung der Gesundheitsämter sei ihre Verantwortung nicht erloschen. Die AfD-Opposition kritisiert, die Gesundheitsämter seien zu lange stiefmütterlich behandelt worden. Die Folge seien personelle Probleme in den Ämtern.

Politik hat Gesundheitsämter aus den Augen verloren

Dass es in den Gesundheitsämtern an Ärzten und Mitarbeitern fehlt, gibt es auch in anderen Bundesländern. Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes macht die Politik verantwortlich.

Diese habe den Blick für die Bedeutung der Gesundheitsämter in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr verloren, sagte Ute Teichert, Vorsitzende des Verbands. Politiker hätten sich Gedanken darüber gemacht, wie viele Krankenhausbetten es brauche, wie viele Feuerwehrleute - wie viele davon regelmäßig, wie viele davon in Reserve. Dagegen habe man es bundesweit versäumt festzulegen, wie viele Ärzte und Mitarbeiter ein Gesundheitsamt haben muss. In dieser Gemengelage sei die Zahl der Amtsärzte bundesweit immer weiter zurückgegangen – in den vergangenen 20 Jahren um rund ein Drittel.

Während der Corona-Pandemie kommt gerade den Hygieneinspektoren eine wichtige Rolle zu - und zwar bei der Kontaktrückverfolgung. Auch hier klagen die Ämter über Personalnot und Nachwuchssorgen. Das hatte eine SWR-Recherche Ende Februar gezeigt.

Ein jahrelanges Desinteresse der Politik an den Gesundheitsämtern lässt sich für Teichert auch daran festmachen, dass es in den meisten Bundesländern und auch im Bund bisher keine Statistik über die Zahl der Mitarbeiter in den Ämtern gebe. "Es war bisher nicht gewollt, diese Zahlen zu erheben", so Teichert.

Land kennt Personalzahlen nicht

Auch in Rheinland-Pfalz: Wer beim Ministerium nachfragt, erhält als Antwort, für die Gesundheitsämter seien die Landkreise zuständig. Das Land ist also für die Finanzierung der Ämter verantwortlich, weiß aber offenbar nicht, wie viele Menschen dort arbeiten.

Inzwischen hat auch der Bund Unterstützung angekündigt. Es ist geplant, im Rahmen des Konjunkturpaketes den Ländern zusätzliche Stellen in den Gesundheitsämtern zu finanzieren. Im Papier des Koalitionsausschusses heißt es: "Der Bund wird den Ländern (...) die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, um die zusätzlich erforderlichen Stellen in den Gesundheitsämtern für die kommenden fünf Jahre zu finanzieren." Voraussetzung: Die Stellen müssen bis Ende nächsten Jahres besetzt sein.

Die Aufgaben der Gesundheitsämter Aufgabe der Gesundheitsämter ist es, sich um die Gesundheit der Menschen in einem Landkreis zu kümmern. Das tun die Mitarbeiter unter anderem in dem sie untersuchen, kontrollieren oder beraten. Das Gesundheitsamt macht zum Beispiel Schuleingangsuntersuchungen, Amtsärzte untersuchen Beschäftigte, die im öffentlichen Dienst eingestellt werden. Außerdem untersucht das Amt Asylbewerber. Zur Überwachung gehört beispielsweise die regelmäßige Kontrolle der Trinkwasserqualität oder die Kontrolle der Hygienevorschriften in Arztpraxen, Krankenhäusern oder Altenheimen. Darüber hinaus auch die Kontrolle von Schulen, Kindergärten Gaststätten oder Campingplätzen. Beratung bietet das Gesundheitsamt unter anderem für psychisch Kranke, Suchtkranke und deren Angehörige an. Wer eine Reise antritt, kann sich über erforderliche Impfungen beraten lassen. Darüber hinaus werden Amtsärzte aktiv, wenn ansteckende Krankheiten wie Magen-Darm-Infektionen, Tuberkulose oder Influenza in einem Landkreis grassieren. Wie der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes mitteilt, habe die Zahl der Aufgaben in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen, ohne dass dazu in gleichem Maß Personal eingestellt worden sei. Ute Teichert, die Vorsitzende des Verbands sagte dem SWR, „Gesundheitsämter haben eine Fülle von Aufgaben, die sie leider nicht erledigen können, weil sie viel zu wenig Personal haben.“

Darüber hinaus spricht sich die Große Koalition für eine bessere Bezahlung der Amtsärzte aus. Im Papier des Koalitionsausschusses heißt es, "zur leichteren Personalgewinnung muss die Bezahlung der Amtsärzte mit dem ärztlichen Gehalt in anderen Bereichen des Gesundheitswesens mithalten können. In den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes ist dies sicherzustellen."

Die Mehrausgaben für einen höheren Verdienst der Amtsärzte kämen auf das Land zu, da es für die Finanzierung der Gesundheitsämter zuständig ist.