Ein Problem, das der Weinbau am Mittelrhein seit Jahren hat, ist die Betriebsnachfolge. Die Weinanbau-Fläche ist dort in den vergangenen Jahrzehnten von mehr als 2.000 Hektar auf 450 geschrumpft. Der Weinbauverband hofft, dass Beispiele Schule machen, wie das hier in Kaub.