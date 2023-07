Experte: Auch neue Häuser hochwassergefährdet

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 kam es zur Flutkatastrophe im Ahrtal - in ein paar Tagen ist das zwei Jahre her. Der Wiederaufbau läuft alles andere als rund. Zunehmend gibt es Kritik an Auflagen seitens der Behörden. Nach Ansicht eines Experten sind beispielsweise auch viele neue Gebäude extrem hochwassergefährdet.