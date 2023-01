Betrügerische WhatsApp- und SMS-Nachrichten - das rät die Polizei

In Rheinland-Pfalz sind wieder vermehrt betrügerische SMS- oder WhatsApp- Nachrichten im Umlauf. Die Polizei RLP rät zu verschiedenen Vorsichtsmaßnahmen.

Kollegen und Kolleginnen haben sie bekommen, Familienangehörige ebenso und auch Freunde berichten: "Jetzt hab ich es auch gekriegt." Zur Zeit fluten Betrüger wieder mit falschen WhatsApp- und SMS-Nachrichten die Smartphones.

"Hallo Mama, mein Handy ist kaputt gegangen und liest meine SIM-Karte nicht mehr. Ich habe fast alle kontakte und daten verloren kannst du mir bitte eine Nachricht auf WhatsApp schreiben?"

Wer hier antwortet, hat schon halb verloren. Die Betrüger versuchen so, an Kontaktdaten zu gelangen. Irgendeine Mutter wird schon antworten. Im weiteren Verlauf wird dann meist um finanzielle Hilfe via Überweisung gebeten. Die Texte variieren. Manchmal schleichen sich die Täter auch mit anderen Betrugsmaschen an. Etwa mit dieser Mitteilung: "Hallo Mama/Papa, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Handynummer."

Was für sogenannte Schockanrufe gilt, bei denen die Anrufer vorgeben, sie seien ein Angehöriger in misslicher Lage, gilt auch für solche WhatsApp- oder SMS-Nachrichten:

"Beenden Sie das Gespräch oder den Chat! Das ist nicht unhöflich."

Die Polizei in Rheinland-Pfalz rät zu folgenden Verhaltensregeln: