Kinder in Rheinland-Pfalz können in den Osterferien wieder Sprachkurse besuchen. Das hat das Land angekündigt und 180.000 Euro Fördergeld zugesagt. Den Angaben zufolge sind insgesamt rund 200 Kurse geplant. Zielgruppe seien Kinder, die noch wenig oder kein Deutsch sprechen. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte, wer sich gut verständigen könne, könne in der Schule mitmachen, leichter Freundinnen und Freunde finden und so gut in Deutschland ankommen. Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) teilte mit, die Feriensprachkurse setzten den Akzent klar auf die gesprochene Sprache und ermöglichten so Kommunikation. Das sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Integration.