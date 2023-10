Erneut Monorackbahnen in den Mosel-Weinbergen manipuliert

per Mail teilen

Die Sorge bei den Winzern an der Mosel wächst, Denn offenbar wurde schon wieder eine Monorackbahn manipuliert. Erst Ende September hatte es einen Fall in Trittenheim gegeben. Nun hat sich ein Winzer aus Erden bei der Polizei gemeldet. Bei zwei Zahnradbahnen seien die Notsicherungen und der Aufprallschutz zerstört worden. Mit den Bahnen sind die Winzer während der Weinlese in den Steillagen unterwegs.