Gibt es Schnee in RLP über die Feiertage?

Alle Jahre wieder stellt sich die eine Frage kurz vor Weihnachten: Gibt es Schnee über die Feiertage? Wir werfen bis Weihnachten täglich einen Blick auf die Wettervorhersage für die Festtage.

Den ersten Schnee für Rheinland-Pfalz in dieser Saison gab es ja bereits. Ob es an Weihnachten allerdings einen Nachschlag geben wird, da macht es Frau Holle in diesem Jahr spannend wie selten.

Der Donnerstag macht erst mal wenig Hoffnung auf weiße Winter-Weihnachten.

Noch sieht es nicht wirklich nach Schnee aus an Heiligabend in Rheinland-Pfalz SWR

Die Prognose für die nächsten Tage

Am vierten Advents-Wochenende soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Rheinland-Pfalz mild und weiterhin trüb bleiben. Ein Hochdruckgebiet sorge am Freitag und Samstag für Temperaturen bis in den zweistelligen Bereich. Bei starker Bewölkung sei zudem örtlich Sprühregen möglich. Die Nächte bleiben am Wochenende weitgehend frostfrei.

DWD will noch keinen Trend wagen

Zu den generellen Chancen auf weiße Weihnachten hatte sich der DWD bereits vor einigen Tagen geäußert: Der Klimawandel schmälere in vielen Regionen Deutschlands die Aussicht darauf. Eine konkrete Prognose für Weihnachten wollen die Meteorologinnen und Meteorologen des DWD noch nicht wagen. Fundierte Vorhersagen gibt es nur für die kommenden vier Tage, darüber hinaus werden die Prognosen immer ungenauer.

Bringt sich der Winter in Stellung?

Auch nach Einschätzung der Experten auf der Internetplattform wetterprognose-wettervorhersage.de bleibt es spannend in Sachen weiße Weihnachten. Grund dafür sei ein Hoch über dem Atlantik, das zwischen dem 21. und 24. Dezember so weit nach Norden vorrücke, dass es zu einem sogenannten Polarwirbelsplit kommen könnte.

Winterglück in Weiß - Wie hier auf den Erbeskopf sollte es für viele Menschen auch an Weihnachten aussehen dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Harald Tittel

In der Folge könnte damit auch eiskalte Winterluft nach Mitteleuropa fließen. "Könnte", denn Prognose bleibt nun mal Prognose. "Die Vorhersage-Modelle lassen noch viele Möglichkeiten offen", sagen die Experten. Das Überraschungspotenzial ist also noch groß.

Laut Statistik nur alle zehn Jahre weiße Weihnachten

Statistisch betrachtet können sich die meisten Menschen in Deutschland nur noch alle zehn Jahre über Schnee an den drei Feiertagen freuen. Tatsächlich war es in den vergangenen Jahren recht mild. 2012 wurde in Freiburg mit 18,9 Grad Celsius die bislang höchste Temperatur an Heiligabend gemessen.

Mehrere aufeinander folgende kalte Weihnachten gab es zu Beginn der 60er Jahre. Den Rekord für das bisher kälteste Weihnachtsfest hält in diesem Zeitraum das Jahr 1962. Damals lagen die Höchsttemperaturen am 24. Dezember deutschlandweit unter dem Gefrierpunkt.

Weihnachten 1981 in RLP: Ski und Rodel gut!

Auch im Jahr 1981 war Deutschland nahezu landesweit von einer Schneedecke überzogen.



Selbst in Rheinland-Pfalz hieß es damals: Ski und Rodel gut an Weihnachten, wie Moderator Rutger Eicker in der SWF-Sendung "Zeitraffer - Chronik der Regionalerieignisse" berichtet: "Die Metorologen des Trierer Wetteramtes hatten Recht. Sie sagten für die Weihnachtstage Schnee im ganzen Lande voraus."