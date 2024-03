Wie wahrscheinlich fallen ISS-Trümmer auf RLP?

Die Katastrophenapps warnen: Trümmer aus dem All könnten in Deutschland auftreffen. Eine Plattform mit Altbatterien von der Internationalen Raumstation, die schon vor Jahren in Richtung Erde geschickt wurden, werden voraussichtlich morgen in die Atmosphäre eintreten - und das könnte eben über Deutschland passieren. Wie wahrscheinlich ist es, dass bei uns was runterkommt?