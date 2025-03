Wie sicher ist die Straßenfastnacht in Rheinland-Pfalz?

Am Donnerstag startet in Rheinland-Pfalz der Straßenkarneval. Nach mehreren Angriffen auf öffentliche Veranstaltungen in den vergangenen Monaten dürfte bei manch einem ein mulmiges Gefühl mitschunkeln. Laut Landeskriminalamt besteht zwar keine konkrete Gefahr für Veranstaltungen. In Mainz und Trier werden trotzdem besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen.