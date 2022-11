Wie Schüler und Lehrer das Ende der Corona-Isolationspflicht sehen

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz müssen corona-positive Kinder und Jugendliche ab Montag zur Schule gehen - sofern sie keine Symptome haben. Reporterin Nicoletta Prevete hat an der Berufsbildenden Schule in Bad Bergzabern nachgefragt, wie das Ende der Isolationspflicht bei Schülern und Lehrern ankommt.