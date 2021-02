Damit keine Umweltgifte in die Mosel gelangen wurden am Freitag die Zapfsäulen einer Tankstelle in Ürzig abgebaut. Am Samstag stand das Gelände am Moselufer dann schon unter Wasser.

