Dreyer: Kontakte minimieren ist das Wichtigste

Vor den Bund-Länder-Beratungen am Dienstag hat Ministerpräsidentin Dreyer dazu aufgerufen, große Ansammlungen zu vermeiden und Kontakte zu reduzieren. Sie erhofft sich von den Gesprächen eine einheitliche Linie.

Es sei das Wichtigste, dass es im öffentlichen Raum keine großen Ansammlungen von Menschen gebe. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) appellierte an die Menschen in Rheinland-Pfalz, keine großen Feste zu feiern. "Das ist das wichtigste: Kontakte minimieren." Sie erhofft sich nach eigener Aussage von den Gesprächen am Dienstag eine einheitliche Position von Bund und Ländern zum Thema Großveranstaltungen für die nächste Zeit.

Wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante werden Bund und Länder am Dienstag über weitere Corona-Maßnahmen beraten. Noch am Freitag war Dreyer davon ausgegangen, dass es vor Weihnachten keine weitere Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) geben wird. Doch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der MPK-Vorsitzende, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), sahen am Wochenende die Dringlichkeit, dass Bund und Länder noch einmal tagen sollten. Grund ist die Virus-Variante Omikron, die sich besonders schnell ausbreitet. Rheinland-Pfalz hatte bereits zuvor geplant, noch vor Weihnachten die Landes-Verordnung zu verschärfen.

Dreyer: Es geht nicht um Lockdown

Dreyer sagte am Montag, es gehe erstmal nicht um einen Lockdown. Die erste Stellungnahme des neuen Expertenrates spreche nicht von Lockdown, sondern von klaren Kontaktbeschränkungen und auch davon, dass man die Impfkampagne auf hohem Niveau weiter fahren müsse. Dreyer sagte, sie plädiere dafür, dass die Ministerpräsidentenkonferenz auch genau diesen Weg gehe. Dreyer geht davon aus, dass Beschlüsse, die am Dienstag möglicherweise gefasst werden, auch noch im alten Jahr greifen werden.

Clubs und Diskos in RLP sollen schließen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hatte bereits angekündigt, noch vor Weihnachten Clubs und Diskotheken zu schließen. Dies wird laut Dreyer mit der Änderung der Corona-Verordnung umgesetzt, die diese Woche beschlossen werden und in Kraft treten soll. Für die betroffenen Betriebe soll es Überbrückungshilfen geben. Clubs und Diskos dicht zu machen, gehört auch zu den möglichen bundesweiten Maßnahmen, die vor den Bund-Länder-Beratungen diskutiert werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, Verschärfungen seien wohl unvermeidbar.

Mögliches Versammlungsverbot an Silvester

Mit der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung wird es der rheinland-pfälzischen Landesregierung auch möglich sein, Ansammlungen zu beschränken und die Alkoholabgabe zu verbieten oder etwa den Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen. Mit Blick auf Silvester muss damit gerechnet werden, dass von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht wird, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern bundesweit. "Die große Silvesterparty kann in diesem Jahr nicht stattfinden", machte NRW-Ministerpräsident Wüst bereits klar.

Offenbar neue Kontaktbeschränkungen ab 28. Dezember

Die Kontaktbeschränkungen sollen offenbar auch für Genesene und Geimpfte verschärft werden. Laut einer Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen am Dienstag sollen ab dem 28. Dezember private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen auf maximal zehn Personen begrenzt werden. Dies gelte für private Treffen im Innen- wie im Außenbereich. Kinder bis 14 Jahre seien davon ausgenommen.

Sobald eine ungeimpfte Person an einer Zusammenkunft teilnimmt, gelten die Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Personen: Das Treffen ist dann auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes beschränkt.

Bund-Länder-Ergebnisse fließen in neue Corona-Verordnung ein

Der rheinland-pfälzische Ministerrat berät am Dienstag noch vor dem Bund-Länder-Gespräch über die Änderungen der Corona-Verordnung des Landes. Wenn neue bundesweite Regelungen beschlossen werden, sollen die noch in die Landes-Verordnung einfließen. Voraussichtlich ab Donnerstag könnten die Änderungen in Rheinland-Pfalz dann in Kraft treten.