Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat auch viele Häuser, die einst als Wahllokale dienten, zerstört. Aber es scheint so, dass trotz der Flutkatastrophe viele Menschen im Ahrtal gewählt haben. Sehr viele schon in den vergangenen Wochen per Briefwahl. Und heute viele auch in den provisorischen Wahllokalen. Eindrücke vom heutigen Wahltag an der Ahr von SWR-Reporter Michael Lang.