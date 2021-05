In Deutschland sind laut RKI rund 30 Prozent der Menschen bereits einmal gegen das Coronavirus geimpft. Wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus und wo hakt es noch?

1.219.816 Menschen wurden in Rheinland-Pfalz bis zum 5. Mai geimpft. Darunter sind auch 404.746 Personen, die bereits vollen Impfschutz haben, also zwei Mal geimpft sind. Insgesamt leben in Rheinland-Pfalz rund 4 Millionen Menschen.

In der Priogruppe 1 wurden rund 830.000 Impfungen über das Land organisiert, sind also in den Impfzentren des Landes verabreicht worden. Davon sind laut Gesundheitsministerium knapp 500.000 Erstimpfungen. 1.400 Menschen aus der Priogruppe 1, die für eine Impfung durch das Land registriert sind, warten demnach noch auf einen Termin.

400.000 Impfungen wurden über das Land an Menschen aus der Priogruppe 2 verabreicht. Davon sind laut Gesundheitsministerium rund 353.000 Erstimpfungen und 43.000 Zweitimpfungen. In dieser Gruppe warten auf der Landesliste noch 134.000 Menschen auf ihre Impfungen.

27.000 Menschen aus der Priorisierungsgruppe 3 wurden bislang durch das Land geimpft. Auf der Warteliste des Landes befinden sich nach Informationen des Gesundheitsministeriums noch 386.000 Menschen. In dieser Gruppe sind rund eine Million Menschen für eine Impfung berechtigt.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Wie viele Menschen aus den verschiedenen Priorisierungsgruppen bei Haus- und niedergelassenen Ärzten in Rheinland-Pfalz geimpft wurden, wird laut Hausärzteverband (HÄV) statistisch nicht erfasst.

Nach Angaben des HÄV Rheinland-Pfalz wurden seit 6. April in Rheinland-Pfalz knapp 248.000 Menschen in Arztpraxen gegen Corona geimpft. Davon rund 76.000 Menschen unter 60 Jahren und etwa 172.000, die älter als 60 Jahre waren (Stand: 2. Mai 2021).

Das Bundesgesundheitsministerium stellt Informationen über die Liefermengen der verschiedenen Impfstoffe bereit. Demnach sollen die Impfzentren in Rheinland-Pfalz im Mai 487.050 Dosen erhalten und im Juni 609.750.

Die Lieferungen an die Arztpraxen werden nicht nach den Bundesländern aufgeschlüsselt. An die Arztpraxen sollen im Mai insgesamt mehr als 9 Milionen Impfdosen geliefert werden. Im Juni sollen es demnach 18 Millionen sein.

Quelle: Bundesgesundheitsministerium Bundesgesundheitsministerium

Laut Landesimpfkoordinator Alexander Wilhelm (SPD) wurden 86 Prozent aller Impfstofflieferungen in Rheinland-Pfalz verimpft. "So wurden von den bisherigen Lieferungen von Biontech und Astrazeneca jeweils gut 90 Prozent verimpft", sagte er. Der Impfstoff von Moderna wurde bislang eher zurückgehalten, da es hier nur geringe Lieferzusagen gab, damit Menschen, die ihre Erstimpfung mit Moderna erhalten haben, auch ihre Zweitimpfung mit dem gleichen Impfstoff bekommen können.

Nach Informationen des Gesundheitsministeriums wurden nun aber größere Impfstofflieferungen von Moderna angekündigt, dass auch mehr damit geimpft werden kann. Der Impfstoff soll deswegen in der kommenden Tagen und Wochen vermehrt in den Impfzentren zum Einsatz kommen.

Spätestens ab dem 7. Juni sollen in Rheinland-Pfalz auch Betriebsärzte gegen das Coronavirus impfen. Die Bereitschaft in der rheinland-pfälzischen Wirtschaft ist nach einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern sehr groß. Viele rheinland-pfälzische Unternehmen sind bereit, mit den Corona-Impfungen loszulegen. Beim Pharmakonzern Boehringer-Ingelheim heißt es: "Von uns aus kann es morgen losgehen."

Rheinland-Pfalz hält sich nach Aussage der Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) an die vom Bund vorgegebene Impf-Reihenfolge. "Die Impfungen der Prio-Gruppe 2 finden grundsätzlich vor den Impfungen der Prio-Gruppe 3 statt", sagte sie.

Wenn es in Impfzentren schon zu Impfungen der Priorisierungsgruppe 3 gekommen sei, können zum Beispiel regionale Unterschieden der Grund sein, so das Gesundheitsministerium. Wenn in einer Region keine Menschen mehr aus den Priogruppen 1 und 2 auf der Warteliste sind, würden schon welche aus der dritten Gruppe geimpft. Das könne sich aber ändern, da sich immer noch Menschen aus den ersten beiden Gruppen anmelden. In den vergangenen zwei Wochen habe es 140.000 Anmeldungen aus den beiden Gruppen gegeben, sagte Gesundheitministerin Bätzing-Lichtenthäler.

Auf SWR-Anfrage teilte das Ministerium außerdem mit, dass es auch sein könne, dass Menschen bestimmte Angaben machten, die sie in der Reihenfolge nach oben rutschen lassen würden, zum Beispiel einen sehr hohen Body-Mass-Index oder die Betreuung pflegebedürftiger Personen.

Zurzeit bewusst nach vorne gezogen werden in Rheinland-Pfalz Lehrerinnen und Lehrer, aber auch nur innerhalb ihrer Priorisierungsgruppe. Ansonsten gebe es keine Unterschiede innerhalb der Priorisierungsgruppen, so das Ministerium.

An wen Hausarztpraxen und niedergelassene Ärzte Impftermine vergeben, wird nicht genau erfasst. Sie sind aber auch dazu angehalten, sich an die Impfpriorisierung zu halten.

Eine Facebook-Userin von SWR Aktuell hat von einem Fall berichtet, wonach die Information über die Impftermine postalisch so spät zugestellt worden sei, dass der Impftermin schon in der Vergangenheit lag. Das Gesundheitsministerium sagte dazu auf SWR-Anfrage, dass die Impftermine immer per Post und per E-Mail (sofern angegeben) zugestellt werden. Vor Ostern sei es aufgrund des Impfstopps mit Astrazeneca für Unter-60-Jährige zu einigen kurzfristigen Terminen gekommen.

"Aufgrund beispielsweise der Osterfeiertage kam es nach unserer Kenntnis in einigen bedauerlichen Fällen zu verspäteter Zustellung der Briefe mit neuen Terminen durch die Post", sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Deshalb bittet das Ministerium, auch regelmäßig den Spam-Ordner des E-Mail-Postfachs anzuschauen.

Das Gesundheitsministerium plant zurzeit nicht, die Impfzentren in Rheinland-Pfalz zu schließen. Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüddel (CDU), hatte am Wochenende vorgeschlagen, im Sommer die Impfzentren zu schließen, wenn die Impf-Reihenfolge aufgehoben sei.