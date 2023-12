Wie hoch steigt der Rhein noch in Speyer und Germersheim?

Die Kommunen in der Süd- und Vorderpfalz rechnen morgen mit genaueren Prognosen, wie sich das Rheinhochwasser weiter entwickeln wird. Gegen Wochenende soll sich die Lage bei nachlassendem Regen dann wieder entspannen.

Momentan mache man sich im Landkreis Germersheim noch keine ganz große Sorgen, sagte eine Kreis-Sprecherin. Es gebe regelmäßige Videokonferenzen, ab morgen früh seien die Feuerwehr-Einsatzzentralen dann dauerhaft besetzt. Die Schifffahrt am Oberrhein ist inzwischen bis Germersheim eingestellt, nachdem die Marke von 7.50 m am Pegel Maxau überschritten wurde. Die Stadt Speyer will morgen Nachmittag entscheiden, ob am Rhein Spundwände zum Schutz des Erlus-Wohnviertels hochgezogen werden. Das wäre nach Angaben der Feuerwehr aber erst notwendig, wenn ein Pegelstand von 8.30m bei Speyer erreicht würde. Ob es soweit kommt, sei heute noch unklar. Bewohner wurden aber vorsichtshalber informiert, ihre Autos aus den Tiefgaragen zu fahren.