Mehr Feldhasen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz hat es 2024 mehr Feldhasen gegeben als im Jahr zuvor. Der Landesjagdverband verzeichnete einen Anstieg der Population von etwa 20 Prozent. Bei einer Stichprobe wurden 23 Hasen pro Quadratkilometer gezählt. Insgesamt wurden in 13 Revieren 1.352 Hasen gezählt. Die Population der gefährdeten Tiere blieb laut dem Deutschen Jagdverband in ganz Deutschland zuletzt stabil. "Das ist erneut der beste Wert seit Beginn der Zählungen vor über 20 Jahren", sagte Sprecher Torsten Reinwald.