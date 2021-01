Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) informiert heute über das weitere Vorgehen an Kitas und Schulen in der Corona-Pandemie. Verbände hoffen auf eine Änderung der aktuellen Regelungen.

Bei der virtuellen Pressekonferenz am Nachmittag steht besonders der Schutz von Kindern, Jugendlichen und pädagogischem Fachpersonal vor einer Corona-Infektion im Blick. Daran teilnehmen werden auch Wissenschaftler der Universitätsmedizin Mainz - der Virologe Bodo Plachter, der Hygiene-Experte Wolfgang Kohnen und der Kinder- und Jugendmediziner Fred Zepp.

Schüler bekommen aktuell Fernunterricht

An den Schulen im Land gibt es momentan wegen der hohen Infektionszahlen strenge Corona-Regeln. Noch bis mindestens 15. Januar findet Fernunterricht statt. Eine Ausnahme gilt für Schüler der Abschlussklassen, sie können bis zu den ersten Abiturarbeiten in der Schule unterrichtet werden. Das Abitur, das ab dem 7. Januar für G9-Schüler beginnt, wird - wie geplant - in Präsenz geschrieben.

Das Land hatte die Präsenzpflicht an den Schulen in den letzten Tagen vor den Ferien aufgehoben, nachdem es vor allem im November einen exponentiellen Anstieg der Infiziertenzahlen gegeben hatte. Viele Schüler und Lehrer mussten Weihnachten zu Hause in Quarantäne verbringen und durften weder Verwandte besuchen, noch Besuch empfangen.

Landeselternbeirat will schnellstmögliche Rückkehr zum Präsenzunterricht

Der Landeselternbeirat fordert, dass zumindest an Grund- und Förderschulen der Präsenzunterricht schnell wieder aufgenommen wird. In den höheren Klassenstufen solle es so bald wie möglich einen Wechsel aus Präsenz- und Fernunterricht geben. Bei den Überlegungen zur Unterrichtsform sei "abzuwägen zwischen den Folgen, die die Öffnung der Schulen für die Pandemie einerseits haben und den erheblichen negativen gesundheitlichen Beeinträchtigungen für die junge Generation", so der Landeselternbeirat. Denn die Schließung der Schulen wirke sich insbesondere auch negativ auf die Psyche der Kinder und Jugendlichen aus.

Auch Bildungsministerin Hubig hatte sich bereits für eine schnelle Rückkehr zum Präsenzunterricht ausgesprochen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte am Dienstagabend nach einer weiteren Krisen-Konferenz der Regierungschefs von Bund und Ländern jedoch gesagt, man wolle sich vorerst noch nicht festlegen, ob die Schulen im Land womöglich vor Ende Januar wieder öffnen. Das Bildungsministerium werde sich mit der Schulgemeinschaft beraten und in den kommenden Tagen eine Entscheidung treffen.

Kitaverband fordert mehr Schutz für Personal und Kinder

An den Kitas in Rheinland-Pfalz wird zurzeit weiter ein Regelbetrieb für dringenden Bedarf angeboten. Die Träger der Einrichtungen, der Landeselternausschuss und das Bildungsministerium haben die Familien aber dazu aufgerufen, Kinder nach Möglichkeit nicht mehr in die Kita zu schicken und selbst zu betreuen. Auch der Verband KiTa-Fachkräfte Rheinland-Pfalz forderte am Mittwoch als Reaktion auf die Bund-Länder-Beschlüsse statt dem Regelbetrieb eine Notbetreuungsregelung in den Kitas, um eine maximale Kontaktminimierung zu garantieren.

Sollten die Kitas weiterhin geöffnet bleiben, müsse mehr getan werden, um Personal und Kinder vor dem Coronavirus zu schützen, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. So brauche es unter anderem regelmäßige Tests und eine Priorisierung des Personals bei den Corona-Impfungen.