Flut-U-Ausschuss: Wie gefährlich kann es für Dreyer werden?

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) muss am xx. November erneut vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe aussagen. Wie gefährlich kann für Dreyer die Vernehmung zur Ahr-Flut werden? (DR schätzt ein).

Genau das wollte die rheinland-pfälzische Landesregierung und allen voran die SPD eigentlich mit aller Macht verhindern. Im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe steht plötzlich Ministerpräsidentin Dreyer im Mittelpunkt. Als Zeugin muss sie erneut vor den Untersuchungsausschuss treten. Bei Innenminister Roger Lewentz (SPD) führte die parlamentarische Aufarbeitung der Ahr-Flut zum Rücktritt, auch die ehemalige Landesumweltministerin Anne Spiegel (Grüne) sah sich gezwungen, ihr Amt als Bundesfamilienministerin niederzulegen. Wie angreifbar ist die Regierungschefin?

Das wirft die Opposition Dreyer vor

Lewentz hatte kaum das Handtuch geworfen, da richtete sich der Blick auf die Ministerpräsidentin. Die Oppositionsfraktionen von CDU und AfD kündigten an, nun Dreyers Krisenmanagement in der Flutkatastrophe ins Visier zu nehmen. Den Antrag, die Regierungschefin erneut als Zeugin vor den Ausschuss zu laden, stellte die AfD. Nach Ansicht von CDU und AfD hat die Landesregierung mit Dreyer an der Spitze während der Ahr-Flut vom 14. auf den 15. Juli 2021 beim Krisenmanagement versagt.

Für den AfD-Fraktionsvorsitzenden und Obmann im U-Ausschuss, Michael Frisch, steht inzwischen fest, “dass es keine ausreichenden Absprachen innerhalb der Ministerien gab, dass der Katastrophenschutz vor Ort die Situation keineswegs im Griff hatte und dass die Lage seitens der Regierung vollkommen falsch eingeschätzt wurde“. Die CDU-Landtagsfraktion wirft der Ministerpräsidentin zudem vor, sich seit der Flutkatastrophe nicht ehrlich um Aufklärung und Transparenz bemüht zu haben.

Was hat die Opposition gegen die Ministerpräsidentin in der Hand?

Seit der ersten Befragung von Malu Dreyer im Untersuchungsausschuss des Landtags im April dieses Jahres sind keine wirklichen "Gamechanger" in Sicht - also keine neues Beweismaterial. Die Frage ist damit, was hat die Opposition in der Hand, um Dreyer in Bedrängnis zu bringen. Ex-Innenminister Lewentz warfen die erst im September aufgetauchten Videos eines Polizeihubschraubers vom Flutabend im Ahrtal aus der Bahn. Seine Verteidigungsstrategie – damals kein belastbares Lagebild gehabt zu haben – brach in sich zusammen. Hinzu kam, dass die Videos und der Einsatzbericht der Hubschrauberstaffel lange "verschwunden waren" und dem Untersuchungsausschuss mit erheblicher Verspätung bereitgestellt wurden.

In Sachen Dreyer liegen dem U-Ausschuss solche neuen, belastenden Beweismittel – soweit derzeit bekannt - nicht vor. Der Regierungschefin jetzt die persönliche Verantwortung für Fehler in Ministerien zuzuschieben, dürfte nicht funktionieren. Die zuständigen Ministerien für Inneres und Umwelt sendeten damals auch keine Signale an die Ministerpräsidentin, dass etwa die Einberufung eines Krisenstabs der Landesregierung notwendig sei.

Wie belastend sind die SMS-Nachrichten?

Warum Dreyer am Flutabend offenbar nicht ausreichend über die Lage informiert war, ist weiterhin unklar. Die schon lange bekannten SMS-Protokolle wirken seit Bekanntwerden der Flut-Videos noch unverständlicher. Um 21.42 Uhr simste die Ministerpräsidentin an Lewentz: "Ich höre, dass der Höchststand Hochwasser erst Morgen Mittag erreicht ist? Ist ja wirklich schlimm." Die Flutwelle raste damals aber längst die Ahr hinunter. Das Lagezentrum des Innenministeriums hatte wegen unzähliger Notrufe und Schadensmeldungen schon die Hubschrauberaufklärung angefordert, bei der die Flut-Videos aus dem Ahrtal entstanden.

Dreyer kann sich jedoch darauf berufen, erst gegen 1 Uhr in der Flutnacht von Lewentz Informationen zur Dramatik der Lage an der Ahr erhalten zu haben. Per SMS schrieb Lewentz damals unter anderem: "Liebe Malu, die Lage eskaliert." In Schuld seien sechs Häuser eingestürzt, berichtete der damalige Innenminister: "Es kann Tote geben/gegeben haben. Unsere Hubschrauber flogen drüber, bekamen Lichtzeichen mit Taschenlampen, konnten aber nicht runtergehen." Die Ministerpräsidentin schlief nach eigenen Angaben bereits als sie die Nachricht erhielt.

Anhand der Akten- und Beweislage ist somit eine Dynamik, die zum Rückzug der Regierungschefin führen könnte, nicht absehbar. Aktuell fehlen der Opposition im Untersuchungsausschuss dafür die Angriffspunkte.

Die Kritik am Termin der Dreyer-Befragung

Vermutlich auch deshalb kritisieren CDU und Freie Wähler die Ladung von Dreyer für den xx. November als einen Schnellschuss der AfD. Der stellvertretende Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Marcus Klein (CDU), erklärte: "Auch wir hätten die Ministerpräsidentin erneut in den Untersuchungsausschuss bestellt, allerdings die Befragung viel später terminiert." Als Grund nannte Klein unter anderem die Sichtung neuer Akten, die nun viel schneller erfolgen müsse und damit schwieriger werde. "Für die CDU-Landtagsfraktion ist es wichtig, die Ministerpräsidentin bei einer erneuten Befragung vor dem Untersuchungsausschuss mit allen Erkenntnissen konfrontieren zu können", sagte Klein.

Auch den Freien Wählern kommt die erneute Befragung Dreyers zu früh. Zuvor sollten noch offene Fragen aus dem Bereich des Innenministeriums geklärt werden, meint Stephan Wefelscheid. Für den Obmann der Freien Wähler im U-Ausschuss gehört dazu die erneute Befragung der Mitarbeiter des Lagezentrums. (Dies soll am 4. November geschehen, wenn es im U-Ausschuss um das Thema Krisenmanagement geht. Erst danach könne man die Frage beantworten, ob es Sinn mache, die Ministerpräsidentin erneut zu laden, so Wefelscheid.)

Unklar ist bisher unter anderem, warum das Lagezentrum den Einsatzbericht der Polizeihubschrauberstaffel vom Flutabend nicht weitergeleitet hat, beziehungsweise, warum dieser Bericht sowie die Videos des Hubschraubers dem U-Ausschuss lange Zeit vorenthalten wurden. Die Flut-Videos und der Einsatzbericht waren erst vor Kurzem bekannt geworden.

Das hat Dreyer bisher zur Flutnacht gesagt

Ähnlich wie Lewentz hat Dreyer stets erklärt, dass ihr am 14. Juli 2021 keine Hinweise vorgelegen hätten, dass es im Ahrtal zu einer solchen Katastrophe kommen könnte. Auch von einer Überforderung der Einsatzkräfte habe sie nichts gewusst: „Mir lagen am Abend des 14. Juli keine Informationen vor, dass die zuständigen örtlichen Katastrophenschutzbehörden ihrer Aufgabe nicht sachgerecht nachkommen.“ Im Untersuchungsausschuss sagte Dreyer im April: "Wir sind ein Land mit Hochwasser." Im Umgang damit gebe es sehr viele Profis in Rheinland-Pfalz.

Sie habe immer wieder erlebt, dass der Katastrophenschutz funktioniere. Den Abend der Flut habe sie in dem Bewusstsein erlebt, dass ein schweres Hochwasser zu erwarten sei: "Ich wusste aber auch, dass unsere Gemeinden gut vorbereitet sind." Der Frage nach einer Entschuldigung oder einem Fehlereingeständnis wich die Ministerpräsidentin bislang aus.

Die Staatskanzlei teilte mit, sollte der Untersuchungsausschuss den Beschluss fassen, die Ministerpräsidentin erneut als Zeugin zu vernehmen, werde Dreyer selbstverständlich dieser Entscheidung folgen und zur Klärung weiter beitragen.

Was an der Ministerpräsidentin hängenbleiben könnte

Auch wenn die Aufarbeitung im U-Ausschuss vermutlich nicht dazu führen wird, dass Ministerpräsidentin Dreyer um ihr Amt bangen muss, könnte ihr Ruf dennoch Schaden nehmen. Möglicherweise hat er das bereits. Besonders bei den Menschen im Ahrtal dürfte die Landesregierung mit Dreyer an der Spitze an Vertrauen verloren haben. Nicht zuletzt wegen der Flut-Videos, für deren spätes Auftauchen es nur unzureichende Erklärungen präsentiert wurden. Aber auch weil bisher von Seiten der Regierungsmitglieder keinerlei Anstalten gemacht wurden, ein Fehlverhalten einzuräumen. Das tat selbst Lewentz bei seinem Rücktritt nicht.

(Für die Landesregierung ist es deshalb wichtig, dass der neue Innenminister Michael Ebling nun für den Wiederaufbau im Ahrtal zuständig. Er kann diese Aufgabe unbelastet angehen, da er während der Ahr-Flut kein Regierungsmitglied war.)