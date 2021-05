In Germersheim und Ludwigshafen gehen Stechmückenbekämpfer in diesen Wochen gegen die Asiatische Tigermücke vor. Der Eindringling gilt als aggressiv - doch ist er auch gefährlich?

Ihr Auftreten ist eine unangenehme Folge von Globalisierung und Klimawandel: die Asiatische Tigermücke wird infolge des internationalen Waren- und Reiseverkehrs zunehmend auch im Süden von Rheinland-Pfalz heimisch. Und wird dort zur Plage: In Germersheim und Ludwigshafen geht die Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, kurz KABS, in der kommenden Woche mit einem biologischen Wirkstoff gegen die Tigermücke vor.

Asiatische Tigermücke: aggressiv und anpassungsfähig

Bei diesem Eindringling handelt es sich um eine ziemlich aggressive Stechmücke. Sie sticht nicht nur in der Dämmerung, sondern auch tagsüber. Wie der Name schon sagt, stammt sie ursprünglich aus Südostasien und ist auffällig schwarz-silberweiß-gestreift. Die Mücke ist eher klein - ohne Beine und Stechrüssel misst sie nicht mal einen Zentimeter. Wegen des Musters wird sie manchmal mit der viel häufigeren heimischen Ringelschnake verwechselt. Die ist aber deutlich größer als die Tigermücke.

Die Asiatische Tigermücke ist sehr anpassungsfähig. Für ihre Eier und Larven nutzt sie auch gerne verstopfte Regenrinnen, Regentonnen oder andere Utensilien, in denen sich das Wasser sammelt - vom Pflanzenuntersetzer bis zu alten Autoreifen. Die gibt es, wo es Menschen gibt. Und Menschen sticht sie gern.

Bislang keine Überträgerin von Tropenkrankheiten

Die Asiatische Tigermücke steht in dem Ruf, Krankheiten zu verbreiten. In ihrer asiatischen Heimat ist sie zum Beispiel häufig Trägerin von Chikungunya- und Dengue-Virus. In Rheinland-Pfalz ist das bislang kein größeres Problem. Schließlich müsste die Tigermücke, um eine Krankheit zu übertragen, laut KABS zunächst einmal jemanden stechen, der ein solches exotisches Virus im Blut hat. Infrage kämen vor allem Reiserückkehrer. Deren Zahl ist aber gerade in der Pandemie überschaubar. Damit sich das Virus in der Mücke vermehren kann, muss es darüber hinaus für längere Zeit hochsommerlich warm sein.

Es muss also schon eine Menge zusammenkommen, damit die Mücke als Überträgerin exotischer Krankheiten ins Spiel kommt. Nach Auskunft des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin wurden solche tropischen Erreger in den Insekten bislang noch nie nachgewiesen.

Profiteurin des Klimawandels

Trotzdem kommt der Klimawandel der Asiatischen Tigermücke zugute. Wenn ihre Populationsdichte zunimmt, steigt auch das Risiko, dass die Insekten Tropenkrankheiten übertragen. Das ist ein Grund, warum die KABS die Tigermücke bekämpft - zumal die Mücken auch ganz schon lästig sein können.

Dabei kommt vor allem das biologische Mückengift BTI zum Einsatz. Das tötet die Larven der Stechmücken. Noch bis Oktober setzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter BTI in Gärten in Germersheim und Ludwigshafen ein. Im Schnitt alle zwei Wochen spritzen sie das Gift in Behälter, in denen Wasser steht.

Hobbygärtner sollten Mückenvorsorge treffen

Gartenbesitzer können aber auch vorbeugen:

Zum Beispiel, indem sie die Regentonne mit einem Netz abdecken, das die Mücken abhält.

Außerdem sollten Blumentopf-Untersetzer und Vogeltränken regelmäßig ausgeleert werden. Falls Mückenlarven im Wasser sind, werden diese mitentsorgt.

Zusätzlich plant die KABS ab Juli ein Monitoring an 40 zufällig ausgewählten Standorten im Südwesten. Unter anderem in Schwetzingen und Mannheim sollen Ei-Ablage-Fallen aufgestellt werden. Mit diesem Frühwarnsystem können die Mücken schnell und gezielt bekämpft werden.