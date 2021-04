Rund 2.600 Kitas gibt es in Rheinland-Pfalz - jede muss ihr eigenes Corona-Konzept im Rahmen der Vorgaben finden. Wie kommen sie damit klar? Wie geht es den Erzieherinnen und Erziehern? Die Leiterin einer großen Kita in Wittlich erzählt aus ihrem Alltag.

Montagmorgen in Wittlich: Spannung in der "Kita Jahnplatz". Es gibt eine Premiere. Zum ersten Mal testet sich das Personal auf das Coronavirus. Die Testkits waren am Donnerstag geliefert worden.

Hinterher sagt Michaela Habscheid, die Leiterin der Kita, erleichtert zum Ergebnis: "Alle negativ! Ich glaube, sonst würde ich nicht so entspannt hier sitzen."

"Es gibt noch ein paar Zögerlinge"

Jeder, der wollte, habe sich testen lassen können. Das mache man jetzt auch regelmäßig, zweimal die Woche. "Es gibt noch ein paar Zögerlinge, aber es machen viele mit." Einige bräuchten etwas mehr Zeit für die Entscheidung, sich testen zu lassen. Aber grundsätzlich gehe sie davon aus, dass sich letztlich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen testen lassen werden.

"Testen in der Kita mit so vielen Kindern schwierig"

Grundsätzlich sei sie auch für Testungen bei Kindern. Es sei allerdings nicht gut, wenn das in den Kitas passiere, meint Habscheid. Das sei eine sehr sensible Sache bei so kleinen Menschen. Das sollte in der Familie gemacht werden, in einem geschützten Rahmen. Zum einen sei es logistisch schwierig, mit so vielen Kindern. Die Kita habe Platz für 178 Kinder. Zum anderen finde sie es auch schwierig wegen der möglichen Verletzungsgefahr. Man sollte Eltern gut informieren und dann Kinder getestet in die Kita schicken.

Das mögliche Testen mit Kindern in einem Testzentrum wäre ein riesen Aufwand. "Da könnte ich mir eher noch eine mobile Teststation vorstellen, die kommt und zu der man dann in aller Ruhe mit den Kindern in kleineren Einheiten hingehen könne."

Auch das Testen mit sogenannten Lollys hält Michaela Habscheid für schwierig. Die Kinder dazu zu motivieren, zu lutschen, und dann zu schauen, dass sich bei den vielen Kindern nichts vertausche - das sei vor allem bei den Kleinen eine Herausforderung.

Bisher hatte die Kita Glück und es gab nur einen positiven Corona-Fall bei einem Kind. Dieses Kind sei aber davor länger nicht in der Kita gewesen, sodass es keine Auswirkungen gehabt habe auf den Betrieb in der Kindertagesstätte.

"Man spricht viel von Schulen, nur am Rande von Kitas"

Michaela Habscheid ist schon 38 Jahre in der Kindertagesstätte Jahnplatz und hat schon viel erlebt. In der Corona-Zeit sei es bisher oft nicht leicht gewesen, die Entscheidungen der Politik für die Kitas zu verstehen - Notgruppen oder nicht Notgruppen, Regelbetrieb oder nicht. "Das ist so diese Theorie und Praxis. Das lässt sich in der Praxis oftmals nicht so gut gestalten, wie es sich auf dem Papier anhört. Und ich glaube, dass die Erzieherinnen und Erzieher manchmal wirklich gedacht haben: Habt ihr uns wirklich richtig gut im Blick?" Man spreche oft viel von Schulen und nur am Rande von den Kitas. In der Tendenz frage man sich, ob die Verantwortlichen wohl immer wissen, was in den Kitas hier passiere oder passieren müsse.

"Es ist mein letztes Jahr in der Kita. Corona hätte ich nicht mehr gebraucht." Michaela Habscheid, seit 38 Jahren in der Kita Jahnplatz in Wittlich, seit 1995 Leiterin der Einrichtung

Die Leiterin wünscht sich von Politikerinnen und Politikern etwas mehr Beschäftigung mit dem Thema Kitas - dass man es nicht so parallel nehme zur Schule. "Weil Kita und Schule, da ist schon noch eine Differenz dazwischen, ob ich mit Zwei-, Drei- oder Vierjährigen arbeite oder mit Schulkindern." Da sollte man schon nochmal schauen, was brauche die jeweilige Kita in der Praxis und dazu vielleicht Kontakt aufnehmen.

"Man ist nicht mehr so schnell umgehauen"

Seit 28 Jahren ist Michaela Habscheid Leiterin der Kita Jahnplatz. Das kommt ihr in der Corona-Situation zu Gute. Das gebe ein bisschen Sicherheit, sagt sie. "Man ist nicht mehr so schnell umgehauen von Neuerungen, wie man das vielleicht als jüngerer Mensch ist." Man habe einen guten Fundus und könne sehr schnell umschalten: "Wenn wir das so nicht machen können, dann probieren wir es jetzt halt so."

Leiterin wartet noch auf ihren Impftermin

Michaela Habscheid ist über 63 Jahre und wartet immer noch auf ihren Impftermin. Für sie sei es nicht egal, womit sie geimpft werde. "Ich möchte natürlich dieses Astrazeneca nicht haben, weil es erst hieß, die älteren Menschen oder die über 60-Jährigen nicht, jetzt plötzlich doch..." Es gebe ja auch Gründe, warum man persönlich sage, na vielleicht ist das für mich jetzt doch nicht der richtige Impfstoff.

Teil des Personals weiß nicht, wie es mit zweiter Impfung weiter geht

Der Großteil der Erzieherinnen und Erzieher in ihrem Team sei mit Astrazeneca geimpft worden - ziemlich zügig nach der Registrierung. Und dann sei das Mitten in der Impfung gekippt worden, so die Leiterin. Viele Kolleginnen und Kollegen hätten so die erste Impfung mit Astrazeneca und wüssten derzeit nicht, was danach komme.

Schon seit November mehr oder weniger in Regelgruppen

Die Kita Jahnplatz ist eine Kita mit drei Häusern. Zwei Häuser sind miteinander verbunden durch einen Flur. Bereits seit November habe man das sonst offene Konzept wegen Corona zurück gefahren und sei wieder in einem Regelgruppen-Verband. Lockerungen hat es zwischendurch gegeben, so gut es ging. Mit getrennten Essensräumen und Zugängen etc. versucht die Kita, eine Durchmischung zu vermeiden - und auch die Erzieherinnen und Erzieher in der Gruppe zu halten. Das gehe natürlich nur in Kernzeiten, sonst passe das mit dem Personalschlüssel nicht.

"Keine Probleme mit der Maskenpflicht"

Mit der Maskenpflicht gebe es keine Probleme, so die Leiterin. Schon vor längerer Zeit hätte ein Teil des Personals aus Sicherheitsgründen Masken getragen - zumindest bei Bewegung, nicht bei Interaktion mit den Kindern. Die Kinder seien spielerisch daran gewöhnt worden und hätten da wenig Probleme.

"Desinfizieren, desinfizieren, desinfizieren..."

Ansonsten wird ganz viel desinfiziert in der Kita. Händewaschen gebe es ständig, sagt Michaela Habscheid. Dazu kämen mehrmals die Tische, zwei Mal alle Türklinken, zwei bis drei Mal die Toilettenbereiche und auch das Spielzeug, so gut es gehe. Das Desinfizieren sei schon in Fleisch und Blut übergegangen.

"Wann geht das Corona weg?"

Michaela Habscheid und ihr Team erklären immer wieder mit Geduld, auch die mit am häufigsten gestellte Frage der Kinder : "Wann geht das Corona weg?" "Ich versuche den Kindern das zu erklären, eigentlich wissen sie es ja auch mittlerweile, wollen aber immer so eine Bestätigung haben, dass es jetzt vielleicht doch mal passiert, dass das Corona weg geht." Wenn man nicht in die Turnhalle könne oder ähnliches, würden die Kinder schon von alleine sagen: "Wegen Corona, gell?"

"Es war schwer, einen guten Weg zu finden, aber es läuft."

Jeder Tag müsse halt gut geplant werden, so Michaela Habscheid. Natürlich sei auch sie mal nicht so gut drauf. Das komme auf die Tagesverfassung an. Grundsätzlich sei es aber so, dass der Spaß an der Arbeit bei ihr und ihrem Team erhalten geblieben ist. Dafür sei sie dankbar. "Es war schwer, einen guten Weg zu finden, aber es läuft."