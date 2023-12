Inflation in RLP: Was wird 2024 teurer, was wird günstiger?

Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter in RLP wechselhaft und mit bis zu 13 Grad ziemlich mild. Am Freitag ist es überwiegend bewölkt mit Regen. Auf den Bergen kann es auch stürmisch werden. Nach einem weitgehend trockenen Samstag wird es an Silvester wieder windig und nass, wie Wetterexperte Sven Plöger weiß.