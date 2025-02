Widerstand gegen Geothermie in Meckenheim

Beim geplanten Geothermie-Projekt von BASF und Vulcan Energy in der Vorderpfalz gibt es bei den aktuellen Messungen im Vorfeld erste Probleme. Die Gemeinde Meckenheim im Kreis Bad Dürkheim verweigerte am Dienstag die Durchfahrt der Rüttelfahrzeuge.

Die Meckenheimer Ortsbürgermeisterin Silke Hoos (Wählergruppe Meckenheim) stellte sich den Rüttelfahrzeugen nach eigenen Angaben selbst in den Weg, um deren Weiterfahrt in den Ort zu verhindern. Die Rüttler seien dort bereits über die Gemarkungsgrenze hinaus gewesen. Meckenheim hatte laut Bürgermeisterin den Gestattungsvertrag für die Messungen nicht unterzeichnet. Anwohner hätten Angst vor Schäden an ihren Gebäuden. Eine Sprecherin von Vulcan Energy bestätigte, dass es im Bereich Meckenheim nun eine Datenlücke im geplanten Geothermie-Projekt gebe. BASF und Vulcan Energy wollen in der Umgebung von Ludwigshafen heißes Tiefenwasser finden und daraus Energie und Lithium gewinnen.