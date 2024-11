Für alte Kaminöfen ist im Dezember Schicht im Schacht. Außerdem werden Bahntickets teurer, bei der Steuer ist hingegen mit Entlastungen zu rechnen. In Sachen Weihnachtspost müssen sie wichtige Fristen beachten - und für Weihnachtsbäume tiefer in die Tasche greifen. Hier erfahren Sie alles, was im Dezember in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wichtig wird.