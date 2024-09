In den kommenden Tagen soll das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselhaft und kühler werden. Wie Wetterexperte Karsten Schwanke sagt, wird es am Donnerstag zunächst stark bewölkt bei gebietsweisen Schauern, vor allem am Nachmittag. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 10 und 16 Grad. Freitag sieht es ähnlich aus, aber zum Wochenende kommt laut Vorhersage wieder öfter die Sonne.