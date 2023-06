per Mail teilen

Wir haben eine tropisch-feuchtwarme Luft und nun kommt ein Tief in Mitteleuropa hinzu. Das bedeutet, dass die Wetterlage am Donnerstag sehr gefährlich ist. In weiten Teilen von Rheinland-Pfalz muss mit Gewittern, Sturm- und Orkanböen sowie Hagel gerechnet werden. Der Regen könnte vor allem im Norden des Landes mit bis zu 100 Litern pro Quadratmeter extrem ausfallen.