Das Wetter in den nächsten Tagen in Rheinland-Pfalz wird wechselhaft, mit Temperaturen um die 20 Grad. Der Dienstag beginne freundlich, sagt ARD-Wetterexperte Sven Plöger. Gegen Nachmittag werden die Wolken immer dichter, dann setzt von Westen her neuer Regen ein.