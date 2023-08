Es soll ja wieder wärmer werden. Aber erstmal startet der Tag heute ganz schön frisch, herbstlich frisch, könnte man sagen: Mit sieben Grad im Norden des Landes und zwölf Grad in der Pfalz. Dann wird es schön sonnig, aber nicht den ganzen Tag. Abends, so Wetterexperte Thomas Ranft, kommt wieder Regen auf. Die Temperaturen klettern auf noch so gar nicht sommerliche 16 bis 22 Grad. Aber, soviel verspricht Ranft: Am Wochenende kommt der Sommer zurürück, "in der Spitze bis 28 Grad."