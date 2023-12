Es wird trockener und auch sonniger

per Mail teilen

Trockene Luft und weniger Wolken - ein Hochdruckgebiet schiebt sich Richtung Rheinland-Pfalz. Und auch die Temperaturen gehen etwas nach oben, sagt Wetter-Expertin Claudia Kleinert. Am Donnerstag ist es zunächst aber noch meist trüb, es kann auch noch ein paar Tropfen geben, bei Höchstwerten von 4 bis 8 Grad. Ab Freitag wird es dann zunehmend trockener, am Samstag zeigt sich dann schon mal die Sonne, am Sonntag dann Nebel und Sonnenschein - mit Höchstwerten bis 10 Grad.