Nach einem kurzen Zwischenhoch am Dienstag ist heute Grau erneut die Farbe des Tages in Rheinland-Pfalz. Die Meteorologen gehen von einer zähen Wolkensuppe aus, durch die die Sonne nur ab und zu hindurch blinzelt. Die Temperaturen liegen am Mittwoch zwischen 2 und 5 Grad. Am Donnerstag kommt neuer Regen.