Bei uns ist derzeit ruhiges Herbstwetter. Das geht auch so am Donnerstag weiter. Der startet mit Nebel und Hochnebel bei sechs bis acht Grad, kündigt Meteorologe Sven Plöger an. Während am Nachmittag in Richtung Eifel und Westerwald die Chancen etwas besser auf Sonnenschein sind, tut sich die Sonne sonst schwer. Höchstwerte: 12 bis 15 Grad. Auch die nächsten Tage bleiben uns Nebel und Hochnebel erhalten - bei ähnlichen Temperaturen.