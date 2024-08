Sonnig und warm wird es in den nächsten Tagen, sagt ARD-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Am Freitag gibt es viel Sonnenschein, kompaktere Wolken vor allem im Norden. Die Temperaturen steigen bis auf 30 Grad. Dazu weht ein lebhafter Wind. Auch am Samstag gibt es viel Sonne und bis zu 34 Grad, später dann Gewitter von der Eifel her.