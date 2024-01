Das Wetter wird sich beruhigen, sagt Wetterexperte Donald Bäcker. Sturmtief "Jitka" zieht weiter und milde Luft erreicht Rheinland-Pfalz. Und zwar in Form einer Warmfront, die zunächst am Donnerstagvormittag ein paar Aufheiterungen bringt. Am Nachmittag gibt es aber schon wieder dichte Wolken mit etwas Regen - dafür aber so gut wie gar keinen Wind mehr und Höchstwerte von 8 bis 11 Grad. Am Freitag kommt noch mal eine Kaltfront mit Böen, am Wochenende dann ein Hochdruckgebiet.