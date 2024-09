Wetterexperte Stefan Laps kündigt für Donnerstag viel Regen an. Bis Freitagmorgen fallen etwa im Pfälzerwald und der Südpfalz 50 bis 70 Liter Regen pro Quadratmeter. "Das ist fast die Menge, die im ganzen Monat runterkommt", so der Meteorologe. Am wenigsten nass werden die Menschen in der Eifel. Am Freitag wird es dann nicht nur nass sondern auch stürmisch. Immerhin bringt der Sonntag dann nach kalter Nacht und Nebel wieder Sonnenschein.