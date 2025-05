Kühlere Temperaturen, kaum Regen

In Rheinland-Pfalz wird es kühler, aber es bleibt erstmal überwiegend trocken. Am Donnerstag erwartet Rheinland-Pfalz ein Mix aus Sonne und Wolken. Am späten Nachmittag kann es vereinzelt Schauer geben. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 19 Grad. Am Freitag kann es vereinzelt regnen, der Samstag bleibt trocken. "Der Sonntag wird ziemlich nass", so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke.