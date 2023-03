Das Wetter in Rheinland-Pfalz bleibt auch am Mittwoch durchwachsen: In der Mitte und im Süden des Landes scheint zunächst die Sonne, später ziehen dann von Norden her Regenwolken ins Land. Mit Höchstwerten zwischen 10 und 19 Grad wird es etwas milder als am Dienstag.