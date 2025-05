Der Freitag startet sonnig, mit nur lockeren Wolken. Die allerdings werden am Nachmittag dicker, sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke in seiner Vorhersage am Donnerstagabend. In Norden sind einzelne Schauer möglich. Mit 12 bis 17 Grad ist es auch deutlich kühler als zuletzt. Dazu weht ein kühler Wind aus Nordwest. Die kommenden Tage geht es wechselhaft und nass weiter - aber immerhin nicht mehr ganz so kühl.