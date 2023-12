Das Wetter in Rheinland-Pfalz ist nicht wirklich winterlich. Der Gefrierpunkt ist nicht in Sicht - und weiße Flocken ebenso wenig. Aber es kommt weiter Regen ins Land, wenn auch nicht in allzu großen Mengen. Da es aber in Baden-Württemberg und in Bayern sehr viel mehr regnen wird als bei uns, werden die Pegel der Flüsse weiter steigen.