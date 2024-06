Es wird noch mal ungemütlich in Rheinland-Pfalz, mit Schauern und Gewittern

Auch am Freitag wird es in Rheinland-Pfalz noch mal ungemütlich, sagt ARD-Wetterexperte Karsten Schwanke. Ein kleines Gewittertief zieht aus Frankreich in Richtung Rheinland-Pfalz. Vor allem am Nachmittag kann es stärkere Schauer und Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 24 Grad.