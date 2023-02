"Man hat den Eindruck, dass die Kalendersituation Winter von Petrus mal begriffen wurde", sagt Meteorologe Sven Plöger - mit Blick aufs Wochenende. Am Freitag kommt das aber zunächst noch nicht an. Am Morgen erreichen die Temperaturen 1 bis 6 Grad. Mittags bei etwas Sonne maximal 10 Grad. Erst gegen Abend verwandelt sich der Regen in der Eifel in erste Schneeflocken.