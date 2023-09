Wetterexperte Thomas Ranft verspricht für Rheinland-Pfalz ab dem Wochenende "Sommerwerte bis weit in die nächste Woche hinein". Zunächst bringt eine Warmfront erstmal Regen in der Nacht. Die Frühtemperaturen steigen am Freitag aber immerhin wieder auf 14 Grad, mittags bis auf 24 Grad. Und dann kommt der Sommer zurück, obwohl eigentlich meteorologischer Herbst ist. "In der Spitze sind am Montag bis zu 30 Grad drin".