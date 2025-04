Das sind keine sonnigen Aussichten: Am Mittwoch soll es vor allem im Westen und Norden von Rheinland-Pfalz regnen. Die Temperaturen erreichen 10 bis 18 Grad, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Am Donnerstag und Karfreitag ist dann im ganzen Land Regen möglich. Erst am Samstag soll es wieder freundlicher werden.