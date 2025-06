Mit Gewittern ist es nun erst einmal wieder vorbei, sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Auch Schauer soll es am Montag nur vereinzelt geben. Stattdessen wird vor allem am Vormittag Sonnenschein erwartet, am Nachmittag wird es bewölkter. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 26 Grad. Auch in den Folgetagen bleibt es sonnig. Am wärmsten wird es im Süden von Rheinland-Pfalz, am Mittwoch sogar bis zu 31 Grad.